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Antalya'da Güzel Havada Sahil Yoğunluğu

Antalya'da Güzel Havada Sahil Yoğunluğu
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Antalya'da güneşli havayı değerlendiren hem kent sakinleri hem de turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturarak güneşlenip denize girdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü.

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlenirken, bazıları ise denize girdi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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