Antalya'da Güvenlik Toplantısı: Suç Oranı Düştü, Operasyonlar Artarken Huzur Sağlanıyor

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, ocak ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ocakta 475 silah ele geçirildiğini belirten Şahin, 443 şüpheliye işlem yapıldığını kaydetti.

Organize suçlarla mücadele kapsamında ocakta 12 operasyon yapıldığını ifade eden Şahin, 127 şüphelinin gözaltına alındığını bunların 35'inin tutuklandığını ve 91'ine de adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 32 bin 143 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 98,9'unun aydınlatıldığına dikkati çeken Şahin, suç oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü ifade etti.

Uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik 122 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 193 kişinin gözaltına alındığını 114 kişinin tutuklandığını ve 47 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Uyuşturucu kullanımı ve diğer suçlarla ilgili olarak da 893 olayda 830 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Şahin, operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığını 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 19,6 kilogram esrar, 2,2 kilogram kokain, 11,5 kilogram metamfetamin, 7,4 kilogram bonzai, 20 bin 357 sentetik ecza, 31 kaptagon, 22,2 kilogram skunk, 6 kilogram eroin, 32 kenevir ve 456 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 operasyon yapıldığını anlatan Şahin, 18 kişinin tutuklandığını, 15 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 18 araca da el konulduğunu dile getirdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül de katıldı.