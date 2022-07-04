Antalya'da güvenlik kamerası kayıt cihazıyla kaçan katil zanlısı otobüste yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde eski ortağı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde eski ortağı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Saray Mahallesi'nde market işleten Sadettin A. ile eski ortağı U.A, arasında iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Sadettin A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı U.A'nın olaydan sonra iş yerindeki güvenlik kamera sistemine ait kayıt cihazını yanına aldığını belirledi. U.A, otogardan bindiği otobüsü takip edip Okurcalar Mahallesi'nde durduran polislerce yakalanarak gözaltına alındı. AA / Mert Cantürk - Güncel Güncel Haberler

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