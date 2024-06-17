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Antalya'da güvenlik görevlisi çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında çalışan bir güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak güvenlik görevlisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), dün gece mesaisi bittikten sonra Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yürümeye başladı.

Yolda Metin A. ve kız arkadaşı Papatya K'nin kavga ettiğini gören Kılıç, çifti ayırmaya çalıştı.

Bu sırada Metin A. yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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