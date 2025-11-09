Haberler

Antalya'da Güvenlik Görevlisi Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Muratpaşa'da otel önünde güvenlik görevlisi Tahsin Göker, tartıştığı iki genç tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Göker, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı kişinin bıçakla yaraladığı bir otelin güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile 2 genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Göker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilecek.

Öte yandan şüphelilerden E.T'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.

