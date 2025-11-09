Haberler

Antalya'da Güvenlik Görevlisi Bıçakla Yaralandı, Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin güvenlik görevlisi, tartışma sonrası bir genç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı kişinin bıçakla yaraladığı bir otelin güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile 2 genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan şüphelilerden E.T'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden E.T tutuklandı, H.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
