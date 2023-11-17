Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Gürcistanlı Raisa Kirtava ile kızı Shorena Şekercigil, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Antalya'da, Gürcistanlı anne ile kızı Müslüman oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Gürcistanlı Raisa Kirtava ile kızı Shorena Şekercigil, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kirtava ile kızı Şekercigil, Finike Müftülüğüne gelerek Müslüman olmak istediklerini belirtti.

Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde, Müftü Hasan Kırkan, İslam dini hakkında anne ve kızını bilgilendirdi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kırtava, "Ümmü Gülsüm", kızı Şekercigil de "Eslem" adını aldı.

Kırkan, anne ve kızına, Kur'an-ı Kerim meali ile ihtida belgesini teslim etti.