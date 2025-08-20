Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Güncelleme:
Antalya'da polis ekipleri, asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla günübirlik konaklama yerlerinde denetim yaptı, 592 işletmeyi kontrol etti. Kayıt tutmayan 8 işletmeye ceza uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince, günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimler yapıldı.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 592 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Ekipler, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, "konaklayan kaydı yapmamaktan" cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
