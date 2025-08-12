Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim
Antalya'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve kamu güvenliğini artırmak amacıyla günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kayıtsız konaklama yapan işletmelere ve kişilere cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Eş zamanlı denetimlerde 388 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 4 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 3 kişiye "kayıtsız konaklama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
