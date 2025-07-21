Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim
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Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 300 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Kayıt dışı konaklama yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis ekipleri tarafından günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, 300 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye "Konaklayan Kaydı Yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 4 kişiye "Kayıtsız Konaklama Yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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