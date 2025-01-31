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Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim
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Antalya'da polis ekipleri, il genelindeki günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı bir denetim gerçekleştirdi. 570 işletmenin kontrol edildiği operasyonda bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis ekipleri tarafından günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla il genelinde faaliyet gösteren konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kentte 42 ekip 99 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 570 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 işletmeye de çalışan bildirimi yapmamaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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