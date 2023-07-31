Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerleri Denetlendi

Antalya'da yapılan günübirlik yerler uygulamasında 308 kayıtlı ve 32 kayıtsız olmak üzere toplam 340 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimlerde kayıt dışı kiralama yapan işletmelere ve dairelere idari yaptırım uygulanacak.

Antalya'da 18 ekip ve 38 personelin katılımıyla yapılan günübirlik yerler uygulamasında 308 kayıtlı ve 32 kayıtsız olmak üzere toplam 340 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından denetlendi.

18 ekip ve 38 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 308 kayıtlı ve 32 kayıtsız olmak üzere toplam 340 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken anlık veri göndermediği tespit edilen 9 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, kayıt dışı günübirlik daire olarak kiralandığı tespit edilen 7 adrese kayıt dışı kiralama yapmaktan idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutulduğu bildirildi. - ANTALYA