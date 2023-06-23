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Antalya'da Günübirlik Kiralık Evler Denetlendi

Antalya'da Günübirlik Kiralık Evler Denetlendi

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde 759 günübirlik kiralık eve yönelik denetim ve uygulama yapıldı. 61 ekip ve 147 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, 46 işletmenin veri göndermediği ve kayıtsız müşteri bulundurduğu tespit edilirken, toplamda 1 milyon 701 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya'da günübirlik kiralık evler denetlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde 759 günübirlik kiralık eve yönelik denetim ve uygulama yapıldı.

61 ekip ve 147 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, 46 işletmenin veri göndermediği ve kayıtsız müşteri bulundurduğu tespit edilirken, toplamda 1 milyon 701 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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