Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi ve anlık veri göndermeyen 19 işletme ile kayıt dışı kiralama yapan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.
Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.
Anlık veri göndermediği tespit edilen 19 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.