Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 56 ekip ve 127 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 627 ev kontrol edildi. Denetimler sonucunda 8 işletmeye, 4 kişiye ve 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.
Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
İl genelinde 56 ekipteki 127 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 627 ev kontrol edildi.
Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, kayıt dışı kiralama yapan 4 kişiye ve çalışan kaydı yapmayan 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.