Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 708 konaklama yeri kontrol edildi ve cezai işlem uygulanan işletmeler ve kişiler tespit edildi.
Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
50 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.
Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye ve kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 3 kişiye cezai işlem uygulandı.