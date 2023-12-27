Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı

Antalya'da günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında günübirlik kiralanan konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl merkezindeki uygulamaya 90 ekip, 200 personel katıldı. Ekipler, 1098 günübirlik kiralanan konaklama yerini denetledi.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı günübirlik daire olarak kiralandığı tespit edilen 45 adrese idari yaptırım uygulandı. Arandığı tespit edilen 1 kişi ise gözaltına alındı.