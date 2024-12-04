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Antalya'da Günübirlik Kiralama Denetimleri Yapıldı

Antalya'da Günübirlik Kiralama Denetimleri Yapıldı
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması amacıyla günübirlik kiralanan yerlerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. 622 konaklama yeri kontrol edilirken, bazı işletmelere cezai işlemler uygulandı.

Antalya'da günübirlik kiralanan yerlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik 51 ekip ve 118 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 622 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Anlık veri göndermediği tespit edilen 5 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye de kayıt dışı kiralama yaptırmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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