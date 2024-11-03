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Antalya'da Güneşli Havalarda Sahiller Dolup Taşarken

Antalya'da Güneşli Havalarda Sahiller Dolup Taşarken
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Antalya'da günlük sıcaklık 29 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü. Bölgedeki sahiller, turistler ve kent sakinleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı.

Antalya'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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