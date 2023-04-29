Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve yabancı ziyaretçiler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, Konyaaltı Plajı'na geldi.

Sahilde güzel havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da çocuklarıyla deniz kenarında oyun oynadı.

Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, birçok kişi de yürümeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.