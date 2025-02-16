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Antalya'da Güneşli Hava ile Sahillerde Keyifli Anlar

Antalya'da Güneşli Hava ile Sahillerde Keyifli Anlar
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Antalya'da güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurarak plajda güneşlenip denizde yüzdü. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 18 derece ölçüldüğü şehirde, vatandaşlar yürüyüş yapıp bisiklet sürdü.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı fırsat bilenler, hafta sonunu Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde geçirdi.

Yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.

Bazıları da sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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