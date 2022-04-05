Güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşlü Mahallesi'nde S.S'ye ait 25 bin lira değerinde 10 güneş paneli ve bir panonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, panelleri çaldıkları belirlenen H.Ç. ve İ.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, güneş panelleri ve elektrik panosu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Güncel