Güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

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Güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA - Güncel
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşlü Mahallesi'nde S.S'ye ait 25 bin lira değerinde 10 güneş paneli ve bir panonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, panelleri çaldıkları belirlenen H.Ç. ve İ.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, güneş panelleri ve elektrik panosu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güneş panelleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA / Güncel

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