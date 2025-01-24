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Antalya'da Gümrük Kaçağı 5 Bin Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'da Gümrük Kaçağı 5 Bin Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 5 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 5 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri H.O.E'nin yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çok sayıda güneş gözlüğü getirdiğini belirledi.

Şüphelinin Konyaaltı ilçesindeki işyeri ve deposunda yapılan aramada, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 5 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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