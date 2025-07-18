Antalya'da GSB Yaz Spor Okulları Başladı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının "GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" projesi kapsamında yürüttüğü programda, 5-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim veriliyor.

Basketbol, cimnastik, badminton voleybol gibi birçok branşlarda spor yapma imkanı sunan eğitimler, Antalya Spor Salonu başta olmak üzere ilçelerdeki spor tesislerinde ve açık alanlarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Yaz boyunca sürecek program kapsamında, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç, judo, güreş, bocce, kick boks gibi 40 farklı spor branşlarında eğitimler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya ve 19 ilçesinde 300 antrenör ile spor kursları faaliyetlerinin yapıldığını belirtti.

Spor okullarında 12 engelli branşı olduğu bilgisini veren Gürhan, "Antalya'da çocuk, genç spor yapmayan, hayatında herhangi bir spor branşıyla ilgilenmeyen kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın tatilde zamanını farklı branşlarda antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.