Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor

Antalya'da görme engelli öğrenciler, kendileri için özel olarak oluşturulan sınıfta hem daha iyi eğitim alıyor hem de hayata daha kolay uyum sağlıyor.

Muratpaşa ilçesinde Vali Saim Çotur İlk ve Ortaokulu bünyesinde engelli öğrencilerin uygun ortamda ve ihtiyaçlarına göre eğitim almaları için ayrı sınıflar oluşturuldu. Sınıflardan birinde 17 görme engelli, diğerinde ise 4 çoklu engeli bulunan öğrenci eğitim alıyor.

Alanlarında uzman öğretmenlerin eğitim verdiği öğrenciler, dokunarak ve işiterek eğitim hayatında başarı elde etmeye çalışıyor.

Okul Müdürü Ahmet Buhuroğlu, AA muhabirine, görme engelli öğrencilerin eğitim süreçlerinde duyusal hassasiyetleri ve öğrenme biçimleri dikkate alınarak planlanmanın yapıldığını söyledi.

Sınıfların okulun daha sakin bir bölümde konumlandırıldığını belirten Buhuroğlu, "Öğrencilerimizin işitsel algıları daha güçlü olduğu için gürültüye karşı hassasiyetleri var. Bu nedenle eğitim ortamlarını buna uygun şekilde düzenledik." dedi.

Görme engelli öğrencilerin tek başına hayatlarını idame etmelerini sağlayacak şekilde eğitim verdiklerini kaydeden Buhuroğlu, bu yöntemin öğrencilerin bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Görme engelliler sınıfımız Antalya'da tek"

Görme engelli öğrencilerin Türkçe, matematik ve müzik gibi müfredattaki bütün dersleri gördüklerini anlatan Buhuroğlu, şöyle konuştu:

"Görme engelliler sınıfımız Antalya'da tek, başka hiçbir kurumda görme engelliler sınıfımız yok. Kurumumuzda toplamda 21 özel eğitim öğrencisi var, bunlardan 17'si görme engelli, 4 öğrencimiz ise çoklu engelli sınıfta eğitim öğretim görmekte. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu müfredat çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında diğer öğrencilerden farksız eğitim öğretimlerine devam etmekte. Velilerimiz de bu konuda çok memnun, onların geri dönüşleri çok güzel. Hatta birçok velimiz il dışındaki tanıdıklarını okulumuza yönlendiriyor."

Öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri sayesinde birbirleriyle güçlü bağlar kurduğuna dikkati çeken Buhuroğlu, "Aynı sınıfta olmaları, şakalaşmaları ve dayanışmaları sayesinde özgüvenleri artıyor. Sınıf ortamı onlar için hem güvenli hem de motive edici bir alan." ifadelerini kullandı.

"Eğitim kalitesi çok iyi, mükemmel eğitim veriyorlar"

Görme engelli 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ayaz Serter ise sınıfında çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Derslerine giren öğretmenlerin 25-30 yıllık tecrübeye sahip olduğunu, bunun da kendilerine büyük fayda sağladığını vurgulayan Serter, "Eğitim kalitesi çok iyi, mükemmel eğitim veriyorlar. Bu sene müfredatımızda bulunan çok güzel bilgiler işledik. Türkçede noktalama işaretleri ve benzer konular işledik. Ondan sonra matematik, fen bilimleri, sosyal, İngilizce ve din kültürü gibi derslerde de müfredatımıza şu an devam ediyoruz." dedi.

Serter, ileride gazetecilik ya da hukuk eğitimi almak istediğini sözlerine ekledi.