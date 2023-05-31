Antalya'da gönüllüler 'Dünya Tütünsüz Günü'nde sahilde izmarit topladı

Antalya'nın Serik ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında gönüllüler, deniz kenarına atılan sigara izmaritlerini toplama etkinliği düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Boğazkent Sahili'nde düzenlenen programa, Müdürlük çalışanları, gönüllüler ve tatil yapan bazı turistler katıldı.

Sahile atılan sigara izmaritlerini toplayan katılımcılar, tütün ürünlerini kullananların bırakmasına ve bu kapsamda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışma yaptı.

İlçe Sağlık Müdürü Nurgül Türk Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigarada çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu, nikotin içeren ürün olduğunu dile getirdi.

Sigaranın özellikle kanser, solunum yolu ve kardiyovasküler başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu anlatan Kılınç, sigaranın sağlığa olan etkilerinin yanı sıra doğaya ve topluma da büyük zararları bulunduğunu ifade etti.

Sigaranın doğaya verdiği zararları göstermek için etkinlik yaptıklarına değinen Kılınç, "Kısa sürede çok sayıda izmarit topladık. Vatandaşlarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda ALO 175 sigarayı bırakma hattını arayarak destek alabilirler. Hastanelerimizin sigarayı bırakma polikliniklerine başvurabilirler." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında fidan dikildi, stantlar kuruldu

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde sigaranın çevreye verdiği zarara dikkati çekmek için çalışma yapıldı.

Kepez, Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde fidan dikildi, Kemer'de deniz kenarında izmarit toplandı, Aksu'da işletmelere mobil eğitim verildi, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kaş, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Muratpaşa ilçelerinde stant kurulup broşür dağıtıldı, İbradı'da eğitim toplantısı düzenlendi.