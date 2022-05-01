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Antalya'da gölete düşen çocuk boğuldu

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da gölete düşen çocuk boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kozağacı Mahallesi Elmalılar mevkisinde Suriye uyruklu Afra El Cehnud, arkadaşlarıyla oynadığı sırada gölete düştü.

Çocukların bağırması üzerine bölgeye koşan amcası Hasan Cehnud, çocukların gösterdiği bölümden gölete girdi. Cehnud, suya düştüğü yerin 15 metre ilerisinde kız çocuğunu bularak sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Kozağacı, Antalya, Suriye, Güncel, Haberler

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