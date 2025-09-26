Antalya'da Gökyüzünden Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parka buz kütlesinin düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, dün Dokumapark Emekliler Lokali yakınlarına gökyüzünden büyük bir buz kütlesi düştüğü bildirildi.

Parkta devriye gezen güvenlik görevlilerinin yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir gürültü üzerine sesin kaynağına yöneldiği belirtilen açıklamada, "Görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kütlenin gökyüzünden hızla düştüğü görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde devriye görevi yapan arkadaşlarımız yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği noktaya gittiklerinde yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesiyle karşılaştılar. İlk anda kütle daha büyüktü, zemine çarpınca parçalandı. Bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz."

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, g???????üvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kütlenin gökyüzünden hızla düştüğü ve lokalde oturan vatandaşların şaşkınlıkla buz kütlesinin düştüğü yerde toplandığı görülüyor.