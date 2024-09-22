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Antalya'da Gök Gürültülü Yağış ve Şimşek Şov

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Antalya'da, gök gürültülü sağanak yağışın etkisiyle gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Deniz üzerinde meydana gelen şimşekler, izleyenlerde hem korku hem de hayranlık uyandırdı.

Antalya'da şimşekler geceyi aydınlattı

ANTALYA - Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğlen saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu. Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı. O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.

Antalya'da Gök Gürültülü Yağış ve Şimşek Şov
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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