Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.