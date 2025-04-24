Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.