Antalya'da Glutensiz Beslenme Etkinliği Düzenlendi
Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen 'Glutensiz Beslenme' etkinliğinde, çölyak hastalığına dikkat çekildi. Katılımcılar, glutensiz yiyecekler ikram edilirken sağlıklı tariflerin hazırlanışını öğrendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla "Glutensiz Beslenme" etkinliği gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlik, Batı Akdeniz Çölyak Derneği ve Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de yapıldı.
Etkinlik kapsamında, özel olarak hazırlanan glutensiz yiyecekler konuklara ikram edildi.
Katılımcılar, sağlıklı tariflerin nasıl hazırlandığını uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.
Hekimler ve diyetisyenlerin de katıldığı programda, çölyak hastalığı, glutensiz beslenmenin önemi, besinleri doğru pişirme teknikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konuşuldu.