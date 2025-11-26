Haberler

Antalya'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi Yapıldı

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesinde düzenlenen 'Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı' kapsamında 48 personele gıda güvenliği ve hijyen konularında eğitim verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik belediye ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey işbirliğiyle Vatan Kahvesi'nde düzenlendi.

Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Sarılar tarafından gerçekleştirilen programda, katılımcılara gıda güvenliği, gıdaların doğru ve güvenli pişirme dereceleri, soğuk hava depolarının doğru kullanımı, kızartma yağlarının kalitesi ve değişim periyotları, mutfak ekipmanlarının sterilizasyonu, personel hijyeni ve atık yönetimi gibi konularda eğitim verildi.

Etkinliğe, kentin tanınan işletmelerinde görev yapan 48 personel katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
