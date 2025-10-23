Antalya'da Gezen Sinema Projesi ile Açık Hava Film Gösterimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hayata geçirilen Gezen Sinema Projesi, Kumluca'da sinemaseverlerle buluştu.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda gerçekleştirilen açık hava gösteriminde vatandaşlar, yıldızların altında sinema keyfi yaşadı. Etkinlikte gösterilen "Kardeş Takımı 2" filmi, özellikle aileler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı konuşmada, kültür ve sanata erişimi yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen gezen sinema etkinliğine vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını belirtti.

Turan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.