Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Yaralandı

Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Yaralandı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde dengesini kaybeden işçi Kutratov Mirzovhit, makineye bacaklarını kaptırarak yaralandı. Olay yerine müdahale eden ekipler, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi yaralandı.

Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit (28), dengesini kaybederek atıkların öğütüldüğü makineye bacaklarını kaptırdı.

İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mirzovhit, bulunduğu yerden çıkarıldı.

İşçi ve kopan uzuvları, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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