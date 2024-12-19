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Antalya'da Gençlere Spor Teşviki: 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği

Antalya'da Gençlere Spor Teşviki: 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde düzenlediği 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği ile çocuk ve gençleri spora teşvik etti. Ailelerin de katıldığı etkinlikte futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli spor aktiviteleri yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton ve ayak tenisi gibi spor aktiviteleri yaptı.

Etkinliklere aileler de çocuklarıyla eşlik etti. Çocuklar antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem de spor yapma fırsatı buldu.

Çocuğunu etkinlik alanına getiren Vesile Erdem, çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Çocukların çok eğlendiğini belirten Erdem, "Gözlemlediğim kadarıyla ailelerde bu etkinliğin tadını çıkarıyor. Çocukların spora yönlendirilmesi çok güzel." dedi.

Basketbol oynayan ilkokul öğrencisi Berfin Akkuş ise "Evde telefon ve tabletle vakit geçirmek yerine spor yaparak eğlendik. Tenis oynayıp basketbol maçı yaptım. Kendimi basketbolda daha iyi buluyorum. Kursa yazılıp kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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