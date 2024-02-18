Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Genç Türkiye Forumu-7'de Gençlerin Kültür Sanat Algısı Konuşuldu

Güncelleme:

Antalya'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu-7 kapsamında "Gençlerin Kültür Sanat Algısı" başlıklı program gerçekleştirildi.

Antalya'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu-7 kapsamında "Gençlerin Kültür Sanat Algısı" başlıklı program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu'nun katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programa, Akdeniz bölgesindeki illerden 300'ü aşkın genç katıldı.

Bakan Ersoy, "Gençlerin Kültür Sanat Algısı" başlıklı program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin ilgisinden memnun kaldığını söyledi.

Gençlerin sorduğu soruların kaliteli olduğunu dile getiren Ersoy, "Sorunlara bu kadar ilgili olmaları, üzerinde kafa yormaları beni mutlu etti. Gelecek nesillerin doğru yetiştirilmesi ve bizim gibi yöneticilere fikir vermesi açısından önemli bir program oldu." dedi.

Forumun finalinde "kültür sanat" konuşuldu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan da Genç Türkiye Forumu'nun Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 tema üzerinde gençleri buluşturduğunu söyledi.

Bu program kapsamında, 300 gencin belirlenen bir konuyla ilgili müzakereler yaptıklarını ve bilgi sahibi olduklarını anlatan Erdoğan, bu programda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katılımıyla kültür ve sanatın konuşulduğunu kaydetti.

Gençlerin çeşitli konularda çözüm önerileri sunmaları açısından programın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençlerin, bütün konulara yüzeysel sloganlarla değil, sorarak, cevap arayarak yaklaşım göstermesi, kanaat oluşturması programın önemini aslında bir yerde kanıtlamış oluyor. Dün sabah buraya gelen genç kardeşimizin kültür sanat konularında daha çok bilgisinin oluştuğunu tahmin ediyorum." dedi.

Başkan Ali Haydar Ustaosmanoğlu da Genç Türkiye Forumu'nun finalini Antalya'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gençlerin bu projeye çok ilgi gösterdiğini aktaran Ustaosmanoğlu, farklı konu başlıkları altında bu programlara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Türkiye Antalya Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu? Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında? İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title