Antalya'da Genç Sporcunun Şüpheli Ölümü

ANTALYA'da gece spordan eve dönen Meriç Ergen (27), sabah odasında ölü bulundu. Ergen'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 269 Sokak'taki 8 katlı bir apartmanın 5'inci katında ailesiyle beraber yaşayan Meriç Ergen, dün saat 22.00 sıralarında spordan eve döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı. Saat 10.30 sıralarında odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, Meriç Ergen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine adrese olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekibi yönlendirildi. Ekiplerin incelemesi ve çalışmasının ardından Meriç Ergen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ergen'in vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.