Antalya'da genç kızın ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde genç kızın otel odasında ölü bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında dün ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Kurumuna gönderilen 18 yaşındaki Nuray D'nin otopsi işlemleri tamamlandı.

Genç kızın yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray D'nin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde de boğularak öldürüldüğü düşünülen Nuray D'nin boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti. Nuray D'nin 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.