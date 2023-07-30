Antalya'da Genç Kızı Öldüren Zanlı Kendini Yaraladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, genç kızı tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini, zanlının ise tedavi altında olduğunu açıkladı.