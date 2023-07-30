Antalya'da Genç Kızı Öldüren Zanlı Hastanede Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç kızı tabancayla öldüren ve kendisini yaralayan zanlı, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.