Antalya'da genç evinde ölü bulundu
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Kepez ilçesinde bir evde arkadaşlarıyla kalan 23 yaşındaki Vehbi Uçar, sabah uyanmaması üzerine ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde gece arkadaşlarıyla kalan Vehbi Uçar'ın (23) sabah uyanmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, koltukta hareketsiz yatan Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Gencin evde birlikte kaldığı arkadaşları K.K. ve E.S. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel