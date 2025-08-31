Antalya'da genç boğuldu: Arkadaşları piknik yaparken gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yapan 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğuldu. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren genç boğuldu.

Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ne arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Cüneyt Akkanat (25), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını görenler, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Bunun üzerine piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girerek Akkanat'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akkanat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Seçim, gazetecilere, bölgede görevli olduğunu, ihbar üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Daha önce de dalış eğitimi aldığını belirten Seçim, "Bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.