Antalya'da genç boğuldu: Arkadaşları piknik yaparken gerçekleşti

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren genç boğuldu.

Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ne arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Cüneyt Akkanat (25), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını görenler, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Bunun üzerine piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girerek Akkanat'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akkanat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Seçim, gazetecilere, bölgede görevli olduğunu, ihbar üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Daha önce de dalış eğitimi aldığını belirten Seçim, "Bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.