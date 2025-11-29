Haberler

Antalya'da Geleneksel Çarpana Dokuma Sanatı Eğitimi

Antalya'da 'Çarpana Tasarımları ile Kültürel Hafıza Yeni Ürünlerle Buluşuyor Projesi' kapsamında geleneksel çarpana dokuma tekniği tanıtıldı. 15 eğitmen ve usta öğreticiye çarpana dokuma teknikleri kursu verildi. Proje, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın genç kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Antalya'da "Çarpana Tasarımları ile Kültürel Hafıza Yeni Ürünlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında geleneksel çarpana tekniği tanıtıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında 15 eğitmen ve usta öğretici personele, çarpana dokuma teknikleri kursu verildi.

Katılımcılar, iplerin ahşap veya kemik levhalardan yapılan çarpanalarla örülerek desenli kuşak ve şeritlere dönüştüğü geleneksel el sanatına ilişkin bilgi edindi. 5 gün süren uygulamalı eğitimle katılımcıların geleneksel motifleri modern çizgilerle birleştirme becerisi kazanmaları sağlandı.

Kurs eğitmeni Duygu İla, çarpananın geçmişten bugüne değişmeden ve bozulmadan gelen önemli bir dokuma sanatı olduğunu söyledi.

Bu sanatın genç kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade eden İla, "Çarpana dokuma kursuyla unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın toplum hafızasından tamamen kaybolmadan devam etmesini sağlamak istiyoruz. Amacımız, modern hayata entegre ederek bu sanatın devamlılığını sağlamak. Genç kuşaklara aktarılması için en mühim nokta, eğitim kurumlarında bir disiplin olarak ele alınması." dedi.

Katılımcılardan Ayşegül Eyyüpoğlu da geleneksel sanatların hem duygusal mirası koruma hem de toplumsal kimliği oluşturma açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlere, BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Jale Akhundova Demir, BAKA uzmanı İffet Gözde Bozdoğan, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal tarafından sertifika verildi.

Proje sonunda çarpana dokuma için coğrafi işaret başvurusu yapılmasına yönelik süreç başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
