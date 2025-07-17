Antalya'da Geleneksel Aşure İkramları Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı kapsamında gelenekselleşen aşure ikramlarına 19 ilçede devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde hazırlanan aşureler, merkezde ve ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Aşure ikramlarına vatandaşlar kadar yabancı ziyaretçiler de ilgi gösteriyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, aşevlerinde özenle hazırlanan aşurenin kent merkezi ve ilçelerde dağıtıldığını belirtti.

Bir yandan binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırırken, diğer yandan aşureyi çok sevenler için binlerce porsiyon aşure hazırladıklarını aktaran Talay, "Bu dayanışma ruhu, Antalya'nın en güzel yüzünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da mahalle sakinlerinin aşure ikramlarına talep gösterdiğini bildirdi.

Vatandaşlardan Mehmet Kıldıran ise aşure için büyükşehir belediyesi ekibine teşekkür etti.