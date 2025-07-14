Antalya'da Geleceğin İzcileri Yetişiyor

Antalya'da Geleceğin İzcileri Yetişiyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11-15 yaş arasındaki gençler için izcilik eğitim programı düzenliyor. Adaylar, temel izcilik bilgileri ve kampçılık konularında eğitim alacak. Ücretsiz gerçekleşecek program, 17, 18, 24 ve 25 Temmuz'da yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 6. dönem izcilik eğitim programına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen izcilik programı, 11-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor.

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde düzenlenecek programda adaylar, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

Çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, 17, 18, 24 ve 25 Temmuz'da ücretsiz düzenlenecek.

Dört günlük eğitimin sonunda adaylar, ay sonunda Akseki ilçesinde düzenlenecek kampa katılıp, teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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