Antalya'da izcilik eğitimi başvuruları başladı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11-15 yaş arasındaki gençler için düzenlediği 7. dönem İzcilik Eğitimi Programı'na başvuruların başladığını duyurdu. Eğitim programı, çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 7. dönem İzcilik Eğitimi Programı'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı program, 11-15 yaşları arasındaki gençlere yönelik düzenleniyor.

İzci adayları, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

Çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim, 26-30 Ocak'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
