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Antalya'da Geçici Barınma Merkezi, 2024'te 830 Evsiz Vatandaşa Hizmet Verdi

Antalya'da Geçici Barınma Merkezi, 2024'te 830 Evsiz Vatandaşa Hizmet Verdi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içinde BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde toplamda 830 evsiz vatandaşa barınma imkanı sağladı. Merkez, yapılan yenileme ile kapasitesini 100 yatak kapasitesine çıkardı ve konforlu hizmetler sunmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, 2024'te BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde 830 kişinin ağırladığı bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmet veren merkezin kapasitesinin yapılan yenileme çalışmalarıyla 100 kişiye yükseltildiği belirtildi.

Yemekhane ve odaların daha konforlu hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Merkezde emniyet güçlerine ve zabıta ekiplerince getirilen veya bireysel başvuru yapan vatandaşlara, sağlık, giyim, yemek, duş, çamaşır ve temel barınma gibi birçok imkan sağlanıyor. Toplamda 100 yatak kapasitesi olan merkezde 2024 yılı içerisinde 830 evsiz vatandaşa barınma imkanı sunuldu." ifadelerine yer verildi.

Merkezin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Ersoy Şahin, 12 ay boyunca evsiz olan vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Şahin, dönemsel olarak Antalya'yı ziyaret eden, işini kaybederek sokakta kalmış vatandaşlar ve yaşlı bireylerin de barınma merkezinden geçici olarak yararlandığını belirterek, "Merkeze getirilen vatandaşlara temiz kıyafet, sabah çorba, akşam 3 çeşit yemek, banyo için 24 saat sıcak su imkanı ve yatak hizmeti sunuyoruz. Şu anda 85 evsiz vatandaşımızı ağırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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