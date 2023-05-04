Antalya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 758 şüpheli yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 758 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla nisan ayı içerisinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 16 kilogram esrar, 19 kilogram skunk, 22 kilogram eroin, 9 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 250 gram Afyon Sakızı, 1 kilogram kokain, 350 ecstasy, 17 bin 750 sentetik ecza, 56 captagon, 677 sentetik uyuşturucu, 125 kök Hint keneviri, 40 hassas terazi, 5 tüfek, 6 tabanca, 255 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 758 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken uygulamalarda da 145 aranan kişi yakalandı.

Öte yandan "En İyi Narkotik Polisi Anne, Metamfetamin ile Mücadele ve Narkorehber" eğitimleri kapsamında toplam 74 oturumda 1231 kişiye eğitim verilirken, "Narko Nokta Projesi" kapsamında da toplamda 4039 kişiye bilgilendirme yapıldı.