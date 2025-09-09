Haberler

Antalya'da Gecekonduda Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, ev sahibinin evde olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tüm odalara sıçramadan söndürüldü.

İki odası yanan gecekonduda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
