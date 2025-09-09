Antalya'da Gecekonduda Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Avni Tolunay Mahallesi, 4556 Sokak'ta bulunan gecekonduda sahibinin evde olmadı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tüm odalara sıçramadan söndürüldü.

İki odası yanan gecekonduda hasar oluştu.