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Antalya'da Gecekonduda Çıkan Yangın İki Evi Küle Döndürdü

Antalya'da Gecekonduda Çıkan Yangın İki Evi Küle Döndürdü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yangında, bir gecekonduda başlayan alevler bitişik evlere sıçrayarak iki gecekonduyu tamamen yok etti. Yangın, saat 02.00'de gerçekleşti ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat içinde yangını söndürdü.

ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında 2 gecekondu yanarak küle döndü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 sokak üzerinde yer alan atık toplayıcıların yaşadığı ve atık topladığı gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bitişik gecekonduda 3 çocuğu ve eşiyle beraber yaşayan Mehmet Uçar, alevleri görür görmez evdekileri dışarı çıkartarak yangına müdahale etmek istedi. Yangını söndürmekte başarılı olamayan Uçar ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hemen alevlere müdahale ederken, yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. Yangın sonucunda 2 gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde evlerine tekrar giren Mehmet Uçar ve ailesi ise yanan eşyalarından kurtarabildiklerini almaya çalıştı.

Yanan evine gelerek kullanılabilecek düzeydeki eşyalarını alan Mehmet Uçar, "Gece saat 02.00 sıralarıydı, oturduğumuz esnada yanık kokusu geldiğini fark ettim. Dışarıya çıkıp baktığım esnada yan evin yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak 10 dakika içerisinde yangın her yeri kapladı. Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk" dedi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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